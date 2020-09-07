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Узбекистанцев в Новосибирске будут судить за разбой и убийство гражданина КНР

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200907/14925558/Uzbekistantsev-v-Novosibirske-budut-sudit-za-razboy-i-ubiystvo-grazhdanina-KNR.html

Трем из шестерых фигурантов дела предъявлено обвинение в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование разбойных нападений и убийства гражданина КНР, перед судом предстанут шесть граждан Узбекистана, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону, пишет РИА Новости.

"Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства гражданина Китайской Народной Республики... К уголовной ответственности привлекаются шесть лиц возрастом от 21 до 26 лет, гражданине Республики Узбекистан, постоянного места регистрации на территории Российской Федерации не имеющие", - говорится в информации.

В управлении СК уточнили, что трем из шестерых фигурантов дела предъявлено обвинение в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, еще двое также обвиняются в разбое в особо крупном размере, а еще один - в убийстве, сопряженном с разбоем.

По данным следствия, в ночь на 24 июля 2019 года обвиняемые на территории тепличного комплекса в Верх-Тулинском сельсовете на 16-м километре трассы Новосибирск – Ордынское напали на двух граждан Китая и отобрали у них золотые украшения, деньги и мобильные телефоны на сумму около 1,3 миллиона рублей.

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"Кроме того, ночью 29 августа 2019 года обвиняемые, находясь на территории тепличного комплекса по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, садовое некоммерческое товарищество "ВЕГА-1", применяя насилие и предметы, используемые в качестве оружия, напали на шестерых граждан КНР, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей, при этом в ходе совершения разбойного нападения один гражданин КНР был убит", - сообщили в управлении.

По данным ведомства, потерпевший скончался на месте от полученных не менее 13 ударов колюще-режущим предметом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги:
разбой, Убийство, Россия, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, КНР, КНР, Узбекистанцы, Происшествие



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