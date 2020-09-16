Задержаны основатели финансовой пирамиды, продававшие фальшивые акции

В Кашкадарьинской области возбуждено уголовное дело против основателей финансовой пирамиды, которые продали населению поддельные акции на 9 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Кашкадарье остановлена мошенническая деятельность гражданина Т.Р. и его сообщников.

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Выдавая себя за представителей иностранной компании, они продавали фальшивые акции других зарубежных компаний. Злоумышленникам удалось продать поддельные ценные бумаги на общую сумму 9 млн долларов.

Жертвами мошеннических действий стали около 2000 человек. Чтобы вызвать и укрепить доверие граждан к себе, Т.Р. вначале выплатил гражданам 800 тысяч долларов в виде первой прибыли.

Для того, чтобы легализовать свой незаконный доход от деятельности финансовой пирамиды Т.Р. приобрел для себя автомобиль Volkswagen за 78 тысяч долларов и для своего сына две машины марки Lacetti. Кроме того, он купил магазин в центре города Карши. В настоящее время все обвиняемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в феврале нынешнего года агентство по развитию рынка капитала раскрыло финансовую аферу канала Unique Finance Nasdaq и Telegram-группы NASDAQ UNIQUE FINANCE UZB, которые привлекали деньги граждан для инвестирования в ценные бумаги крупных международных компаний.

Проведенный агентством анализ выявил ряд признаков финансовой пирамиды. Более того, оказалось, что этот сайт использовался для обмана людей и в других странах.