Сторонники "Хизб ут-Тахрир"* задержаны в Узбекистане

В домах членов запрещенной террористической организации были найдены экстремистские материалы. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Самарканде и области пресечена деятельность сторонников группировки "Хизб ут-Тахрир"*, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным пресс-службы, в Тайлакском, Самаркандском и Ургутском районах, а также в Самарканде 18 сентября были задержаны 15 человек. В их домах нашли экстремистские материалы. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

В мае МВД сообщило о задержании членов "Хизб ут-Тахрир"* в Ферганской области, а в октябре прошлого года — в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.

* "Хизб ут-Тахрир" — запрещенная в России и Узбекистане террористическая организация