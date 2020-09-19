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Сторонники "Хизб ут-Тахрир"* задержаны в Узбекистане

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200919/15013230/Storonniki-Khizb-ut-Takhrir-zaderzhany-v-Uzbekistane.html

В домах членов запрещенной террористической организации были найдены экстремистские материалы. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Самарканде и области пресечена деятельность сторонников группировки "Хизб ут-Тахрир"*, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным пресс-службы, в Тайлакском, Самаркандском и Ургутском районах, а также в Самарканде 18 сентября были задержаны 15 человек. В их домах нашли экстремистские материалы. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

В мае МВД сообщило о задержании членов "Хизб ут-Тахрир"* в Ферганской области, а в октябре прошлого года — в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.

* "Хизб ут-Тахрир" — запрещенная в России и Узбекистане террористическая организация

Теги:
Задержание, МВД Узбекистана, Самарканд, Самаркандская область, Узбекистан, "Хизб ут-Тахтир"



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