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Прилавок с мясом птицы. Архивное фото

ЧП в Самарканде: куриным мясом отравились 15 человек

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201008/15142164/ChP-v-Samarkande-kurinym-myasom-otravilis-15-chelovek.html

Один из жителей города приготовил из мяса курицы шашлык и пригласил к столу членов своей семьи и мастеров, работавших в его доме. После угощения 10 человек почувствовали себя плохо, им вызвали бригаду скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Самарканде после употребления куриного мяса госпитализировали 15 человек. Все они обратились с жалобами на кишечное недомогание в самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, сообщили в МВД.

Как стало известно, один из жителей города приготовил из мяса курицы шашлык и пригласил к столу членов своей семьи и мастеров, работавших в его доме. После угощения 10 человек почувствовали себя плохо, им вызвали бригаду скорой помощи.

В настоящее время все отравившиеся находятся в больнице под наблюдением медиков. Ситуацию расследуют соответствующие органы.

Год назад аналогичный случай произошел в Кашкадарьинской области: целая семья отравилась консервированными в домашних условиях помидорами, два человека погибли.

В кашкадарьинском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи им установили диагноз ботулизм.

Теги:
госпитализация, Самарканд, кишечное отравление, пищевое отравление, курица



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