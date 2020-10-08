ЧП в Самарканде: куриным мясом отравились 15 человек

Один из жителей города приготовил из мяса курицы шашлык и пригласил к столу членов своей семьи и мастеров, работавших в его доме. После угощения 10 человек почувствовали себя плохо, им вызвали бригаду скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Самарканде после употребления куриного мяса госпитализировали 15 человек. Все они обратились с жалобами на кишечное недомогание в самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, сообщили в МВД.

Как стало известно, один из жителей города приготовил из мяса курицы шашлык и пригласил к столу членов своей семьи и мастеров, работавших в его доме. После угощения 10 человек почувствовали себя плохо, им вызвали бригаду скорой помощи.

В настоящее время все отравившиеся находятся в больнице под наблюдением медиков. Ситуацию расследуют соответствующие органы.

Год назад аналогичный случай произошел в Кашкадарьинской области: целая семья отравилась консервированными в домашних условиях помидорами, два человека погибли.

В кашкадарьинском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи им установили диагноз ботулизм.