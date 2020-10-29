В Намангане объяснили временное исчезновение флага Франции перед отелем

Отсутствие на флагштоке французской символики зафиксировал один из наманганских активистов. Он разместил фотографию в Facebook под хэштегом Ibrat.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В узбекских соцсетях распространилась информация о том, что перед отелем Grand Sherdor в центре Намангана якобы в знак протеста против заявлений Эммануэля Макрона сорвали флаг Франции.

Отсутствие на флагштоке французской символики зафиксировал один из наманганских активистов. Он разместил фотографию в Facebook под хэштегом Ibrat. В посте он написал, что "французскому флагу нет места в Намангане". Через несколько часов после инцидента он удалил публикацию и никак не прокомментировал свое действие.

Скриншот поста про флаг Франции в Намангане

Менеджер отеля Grand Sherdor Hotel Камил Бекматов прокомментировал корреспонденту Sputnik Узбекистан временное исчезновение французской символики. Он подчеркнул, что на фото, сделанном 28 октября, попал момент, когда именно этот флаг, висевший с краю, сняли для плановой стирки.

"Мы регулярно их стираем, потом сушим, отглаживаем и вешаем обратно. Ведь к нам приезжают и туристы и делегации, кому приятно будет видеть грязный флаг своей страны. Видимо, в тот момент кто-то и сделал этот кадр и написал пост. Но мы уже через два часа вернули его на место, только он разместился в середине, потому что с краю уже висел на тот момент флаг России", — пояснил представитель отеля.

Он добавил, что версия о том, что на самом деле флаг был испорчен и заменен новым полотном, несостоятельна, потому что в Намангане, в отличие, например, от Ташкента, найти новый флаг Франции такого формата и быстро его вернуть на место задача почти нереальная.

"У нас есть флаги государств для разных мероприятий – для помещения чуть меньше, а этот большой для флагштока. Когда гости приезжают, мы им даже ставим в номер флаги их стран, чуть поменьше. Так что ни о какой подмене тут речи быть не может. Мы очень уважаем и ценим наших зарубежных гостей из разных государств и, безусловно, для нас подобные моменты очень важны", — заключил Бекматов.

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