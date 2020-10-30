Задержан узбекистанец, разорвавший Коран для видео в TikTok

Личность, снявшая ролик и разместившая его в социальных сетях, была установлена и привлечена к предварительному расследованию.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали узбекистанца, который продемонстрировал неуважение к Корану, разорвав его на глазах у тысячи пользователей соцсетей, сообщают в МВД республики.

Вчера, 29 октября, в социальной сети TikTok распространился ролик, на котором мужчина, назвавшийся атеистом, разорвал священную книгу мусульман Коран. Данное виде вызвало бурные дискуссии в соцсетях.

"Дело было взято на контроль правоохранительных органов. В результате расследования личность, снявшая ролик и разместившая его в социальных сетях, была установлена и привлечена к предварительному расследованию", - говорится в информации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 156 ("Возбуждение национальной, расовой, национальной или религиозной ненависти") Уголовного кодекса, ведется следствие.

Напомним, в МВД предупредили пользователей соцсетей о том, что подготовка, хранение и распространение экстремистских исламских идей могут повлечь уголовную ответственность.

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