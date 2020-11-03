Сотрудники БПИ в Андижанской области за долги конфисковали здание АЗС

Долг превышал сумму в объеме 24 млн сумов. Принадлежащее неплательщику здание обнаружили с помощью программы "БПИ-портал".

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В городе Ханабад Андижанской области было принято решение конфисковать здание автомобильной заправочной станции за налоговую задолженность в размере 24 млн 482 тысяч сумов, сообщили в пресс-службе местного управления БПИ.

Должнику была предоставлена неоднократная возможность погасить долг: на его адрес направляли предупредительные письма для обеспечения исполнения документа. От него были получены официальные объяснительные письма.

В итоге недостроенное здание АЗС, расположенное в махалле "Анхор" города Ханабад, было конфисковано сотрудниками ГНК в присутствии свидетелей.

Принадлежащее должнику здание обнаружили с помощью программы "БПИ-портал".

Ранее в Генпрокуратуре Узбекистана предложили проект закона, который предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс республики. Документ планируют дополнить мерами принуждения имущественного характера.

Конфискация имущества сможет применяться на основании приговора или определения суда в целях безвозмездного изъятия и зачисления имущества в пользу государства.