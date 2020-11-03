Против работников завода GTL, устроивших беспорядки, возбуждено уголовное дело

Участниками беспорядков было выведено из строя 19 видеокамер, 9 письменных столов, 33 кондиционера и прочая техника. Всего ущерб оценили в 480 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Против работников завода GTL в Кашкадарье, устроивших беспорядки, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает Daryou.uz.

"В настоящее время в отношении группы сотрудников, принимавших участие в беспорядках, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РУз: "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (статья 173, часть 2, пункт "в") и "Хулиганство" (статья 277, часть 2, пункт "б", "в", "е")", - говорится в информации.

Участниками беспорядков выведено из строя 19 видеокамер, 9 письменных столов, 33 кондиционера и прочая техника. Всего ущерб оценили в 480 миллионов сумов.

Напомним, новость о бунте якобы тысяч рабочих на одной из крупнейших строек республики всколыхнула всю страну.

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Двадцать первого октября несколько рабочих (а совсем не сотни и не тысячи, как писали в СМИ) ворвались в офис компании-подрядчика и начали крушить всё вокруг. Разбили компьютеры, выбивали двери, разворотили всю мебель.