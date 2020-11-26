В Ташкенте изъяли пиротехнику почти на 15 млн сумов

У 29-летнего мужчина изъяли 48 блоков пиротехнический изделий марки "Титаник" общей стоимостью 7 200 000 сумов, приобретенных им у неустановленного лица.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Накануне в первой половине дня сотрудники правоохранительных органов предотвратили незаконный оборот пиротехники близ рынка Абу-Сахий. У 29-летнего мужчина изъяли 48 блоков пиротехнический изделий марки "Титаник" общей стоимостью 7 200 000 сумов, приобретенных им у неустановленного лица.

В тот же день был остановлен 21-летний гражданин, который пытался вывезти из столицы пиротехнические изделия на общую сумму 7 500 000 сумов. Оказавшиеся при нем 50 блоков продукции, также приобретенной у неизвестного лица, были изъяты в установленном порядке.

Сведения и вещественные доказательства переданы в территориальные отделы внутренних дел для правовой оценки.

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В преддверии новогодних праздников в республике наблюдается бум попыток ввоза и незаконной продажи пиротехнических изделий. В этой связи Таможенным комитетом республики был произведен традиционный рейд по выявлению и пресечению правонарушений.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Напомним, в Узбекистане действует законодательная норма, в соответствии с которой ввоз, производство, перевозка, хранение, реализация и использование пиротехнических средств на территории республики запрещаются.