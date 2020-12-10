Жители махалли в Бухарской области перекрыли дорогу из-за проблем с газом

Специалисты "Худудгаз Бухара" выехали на место для выяснения причин отсутствия газа в домах и объяснились перед населением.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В социальных сетях распространилось видео, на котором жители махаллинского схода граждан "Шергирон" Бухарского района перекрыли проезжую часть улицы в знак протеста против проблем в системе газоснабжения.

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Специалисты филиала газоснабжающей организации "Худудгаз Бухара" выехали на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Были заслушаны жалобы жителей махаллей, с должностными лицами областной администрации и руководителями секторов проведены необходимые консультации, по итогам которых приняли меры для решения вопросов газоснабжения.

Выяснилось, что в эти дни в Бухарском районе действительно наблюдалось резкое снижение давления при подаче природного газа населенным пунктам. Причиной сложившейся ситуации послужило перекрытие второго крана на газораспределительной станции "Сохибкор", в результате чего давление в местных сетях, через которые подается природный газ в район, снизилось с 6 до 1,8 атмосферы. В результате свыше 1,3 тысячи домохозяйств испытывали сложности в обеспечении газом.

В настоящее время подача газа в населенный пункт восстанавливается.