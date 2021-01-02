Первое потрясение 2021-го: в Ташкенте ощутили подземные толчки силой в 3 балла

Ощутить движение земной коры смогли только столичные жители, так как эпицентр находился в 200 км от города.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В первый день года жители Ташкента ощутили землетрясение силой в три балла. В Республиканском Центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщили, что 1 января в 18:08 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение. Почувствовать его смогли только в столице.

Координаты подземных толчков: 41,09 градуса северной широты; 69,14 градуса восточной долготы.

Магнитуда М=3,2, глубина 19 км.

Расстояние от эпицентра до Ташкента - 20 км в южном направлении.

Узбекистан находится на стыке тектонических плит, а потому землетрясения здесь происходят часто. Последнее в прошлом году произошло 26 декабря. Магнитуда подземных толчков на территории Узбекистана составила от 2 (в Гулистане, Джизаке и Самарканде) до 6 баллов (в Фергане).

Ташкентцы ощутили землетрясение силой в 2-3 балла, наманганцы и андижанцы - 4 балла.