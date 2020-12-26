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Цифровой сейсмограф, архивное фото Сейсмический график

В Фергане ощутили землетрясение до 6 баллов

© AP Photo / DITA ALANGKARA
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201226/15683686/V-Fergane-oschutili-zemletryasenie-do-6-ballov.html

Магнитуда подземных толчков на территории Узбекистана составила от 2 (в Гулистане, Джизаке и Самарканде) до 6 баллов (в Фергане). Ташкентцы ощутили землетрясение силой в 2-3 балла, наманганцы и андижанцы - 4 балла.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Несколько минут назад в 15:28 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщили в пресс-службе Республиканского центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.

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Координаты: 40,19 градуса северной широты; 71,66 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,2. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 238 км в юго-восточном направлении.

Магнитуда подземных толчков на территории Узбекистана составила от 2 (в Гулистане, Джизаке и Самарканде) до 6 баллов (в Фергане). Ташкентцы ощутили землетрясение силой в 2-3 балла, наманганцы и андижанцы - 4 балла.

Месяц назад узбекистанцы также почувствовали движение земной коры - сила толчков была средней — два балла.

Землетрясение ощутили в девяти городах республики: Ташкенте, Намангане, Андижане, Фергане, Гулистане, Джизаке, Самарканде, Термезе и Карши. 

Теги:
МЧС Узбекистана, сейсмолог, Узбекистан, землетрясение



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