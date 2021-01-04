Сколько человек пострадало от пиротехники в Узбекистане в Новый год

По стране было изъято более 12 миллионов единиц пиротехнической продукции, 258 человек привлечено к административной ответственности и 17 — к уголовной.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Узбекистане в результате использования пиротехники в новогодние праздники пострадало более 120 человек, в нескольких домах произошли пожары, сообщает пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

"По стране было изъято более 12 миллионов единиц пиротехнической продукции, 258 человек привлечено к административной ответственности и 17 — к уголовной. Документы еще по 1 048 фактам направлены в судебные и друге органы для принятия законных мер", - говорится в информации.

Для борьбы с незаконным оборотом пиротехнических изделий, в том числе проведения рейдов и профилактических мероприятий, было сформировано более 800 специальных групп, в которые вошли представители органов внутренних дел, Национальной гвардии, налоговых и других органов, а также общественности.

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Напомним, что в конце 2009 года решением правительства в стране был введен запрет на ввоз, а также производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических средств. В республике также действует административная и уголовная ответственность за эти виды действий.

В соответствии со статьей 185-1 "Незаконный оборот пиротехнических изделий" Кодекса об административной ответственности за незаконные производство, изготовление, хранение, перевозку, пересылку, использование, а также незаконный ввоз и вывоз пиротехники предусмотрено наказание в виде наложения штрафа от 5 до 20 минимальных размеров заработной платы.

При этом в соответствии со статьей 250-1 Уголовного кодекса "Незаконный оборот пиротехнических изделий" за те же действия, совершенные после применения административного наказания, предусмотрена уголовная ответственность.

Эти действия наказываются штрафом от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.