Хакеры атаковали сайт хокимията Сурхандарьи

Ответственность за произошедшее взяла на себя группа Clone Security. Сейчас идут работы по восстановлению порталов.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Хакеры 6 января атаковали официальные сайты хокимиятов Сурхандарьинской области, городов и районов региона.

Как рассказали в пресс-службе администрации области, ответственность за произошедшее взяла на себя группа Clone Security.

Сейчас идут работы по восстановлению порталов.

Несколько месяцев назад атаке подвергся официальный сайт UzAuto Motors. Благодаря специалистам ресурс возобновил работу без потерь.