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Строительство дома

Создана парламентская комиссия по изучению причин обрушения дома в Джизаке

Flickr / Concrete Forms
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210111/15757273/Sozdana-parlamentskaya-komissiya-po-izucheniyu-prichin-obrusheniya-doma-v-Dzhizake.html

Комиссию возглавил первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, в ее состав также вошли представители ряда ответственных министерств и ведомств.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Кабмине распорядились создать правительственную комиссию для установления причин обрушения строящегося дома в Джизаке, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Поручено изучить, как соблюдались градостроительные нормы и правила в процессе строительства, а также разработать предложения по недопущению повторения подобных случаев.

Комиссию возглавил первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, в ее состав также вошли представители прокуратуры, МЧС, Министерства строительства, Госкомитета по промышленной безопасности и других ведомств, экспертные и проектные организации.

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Как сообщалось ранее, 10 января в 17.10 в Джизаке частично обрушился шестиэтажный дом, построенный ООО "Чорвадор-Каракул-Барака". Никто не пострадал, поскольку здание находилось только на этапе строительства.

Теги:
Строительство, обрушение, Джизак, МЧС Узбекистана



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