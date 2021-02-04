Капремонт с угрозой для здоровья: в Янгиюльской школе обрушился потолок

В Ташкентской области потолок школы обрушился прямо на детей, двоим пострадавшим уже оказана медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Инцидент произошел в одной из школ города Янгиюля в Ташкентской области прямо во время занятий. В одном из классов на учеников обрушился потолок, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

Двоим школьникам потребовалась медицинская помощь - они получили легкие травмы.

Выяснилось, что школа была капитально отремонтирована в 2019 году. Работы выполняло ООО "Ахмадходжи аль-Аваз" за счет дополнительно выделенных средств региону в размере 3,3 миллиарда сумов.

Глава города поручил создать рабочую группу, куда вошли сотрудники прокуратуры, глава управления народного образования и представители строительной компании. Сейчас они проводят повторную проверку на прочность потолков в школе.

На днях правоохранительные органы задержали руководителя детского сада в Навои, который присвоил порядка 150 млн сумов из бюджета госучреждения.

Средства были направлены якобы на капитальный ремонт здания 6-го дошкольного образовательного учреждения. За реализацию проекта взялись специалисты ООО Grant stroy servis Karmana. Работы выполнены не были, а сообщники оформили поддельные документы о завершении ремонта.