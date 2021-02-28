Пожар с пятью погибшими в кафе Ташкента: задержан подозреваемый в поджоге

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге кафе "Шовотландия" в Ташкенте, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

Сообщение о пожаре в кафе в Чиланзарском районе поступило в пожарную службу Ташкента 27 февраля в 3.51. Возгорание было ликвидировано в 4.37 четырьмя пожарными отрядами, первоначально сообщалось о пострадавших, их число не называлось. Позднее в ГУВД Ташкента сообщили, что в результате пожара погибли пять человек, а причиной возгорания мог стать поджог.

В ведомстве считают, что его совершил ранее судимый житель Тайлакского района Самаркандской области.

По данным пресс-службы, мужчина 27 февраля в 3.30 приехал к заведению на Daewoo Matiz, разлил неизвестную жидкость на стены здания, затем бросил внутрь него еще одну емкость с жидкостью и поджег. Злоумышленник подождал, пока начнется пожар, после чего уехал.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 173 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК РУз. Расследование ведет прокуратура Ташкента.