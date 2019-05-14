Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Частные предприниматели с 1 марта 2019 года могут законно добывать в Узбекистане драгоценные металлы, в том числе золото, редкоземельные металлы и драгоценные камни. Смотрите в инфографике, какие аспекты следует при этом учитывать.

Лицензии на право пользования недрами выдает Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам по итогам электронного аукциона. Физическим и юридическим лицам предоставляются участки, не превышающие по площади 1 гектар, стартовая цена составляет 7,5 миллиона сумов. Лицензия действует три года.

© Sputnik / Владимир Пирогов Золото в Узбекистане: надо копать!

По данным комитета, в республике есть 63 месторождения золота (девять из них находятся в промышленной разработке). Суммарные разведанные составляют более 2500 тонн, вероятные запасы (по категориям С1 и С2) — 5990 тонн.

Сейчас Узбекистан добывает до 100 тонн золота в год и входит в десятку крупнейших мировых золотодобывающих стран.

В первом квартале 2019 года республика стала лидером по продаже золота, реализовано 6,2 тонны драгоценного металла.

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