Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Лицензии на право пользования недрами выдает Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам по итогам электронного аукциона. Физическим и юридическим лицам предоставляются участки, не превышающие по площади 1 гектар, стартовая цена составляет 7,5 миллиона сумов. Лицензия действует три года.
Сейчас Узбекистан добывает до 100 тонн золота в год и входит в десятку крупнейших мировых золотодобывающих стран.
В первом квартале 2019 года республика стала лидером по продаже золота, реализовано 6,2 тонны драгоценного металла.
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