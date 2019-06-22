Какие имена присвоили аэропортам России

О новых названиях - в инфографике Sputnik Таджикистан.

Указ "О аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" подписал президент России Владимир Путин 31 мая.

Названия для аэропортов были выбраны по итогам голосования на общенациональном конкурсе "Великие имена России".

Согласно подписанному указу, аэропорт Домодедово получил имя первого русского ученого-естествоиспытателя Михаила Васильевича Ломоносова, Внуково теперь носит имя авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева, а Шереметьево присвоено имя поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.

Имя императрицы Елизаветы Петровны досталось аэропорту Храброво в Калининграде. Теперь в названии аэропорта Анадыря Угольном появится имя писателя Юрия Сергеевича Рытхэу.

Аэропорт Анапы Витязево получил название в честь летчика-испытателя и дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки. Обновил название и аэропорт Архангельска, теперь он - аэропорт писателя Федора Александровича Абрамова.

Аэропорт Астрахани будет носить имя художника Бориса Михайловича Кустодиева, аэропорт Белгорода – имя инженера и изобретателя Владимира Григорьевича Шухова; аэропорт Благовещенска – имя графа, генерал-адъютанта, российского государственного деятеля Николая Николаевича Муравьева-Амурского.

В ходе голосования аэропорт Владивостока получил имя ученого и востоковеда Владимира Клавдиевича Арсеньева; аэропорт Волгограда – имя летчика-истребителя и Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева, аэропорт Воронежа – императора России Петра Первого.

В Екатеринбурге аэропорту Кольцово досталось имя предпринимателя Акинфия Никитича Демидова, в Калуге – имя ученого, изобретателя, основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, в Казани – поэта и публициста Габдуллы Тукая.

Аэропорт Краснодара будет носить имя императрицы Екатерины II; аэропорт Красноярска – певца Дмитрия Александровича Хворостовского; аэропорт Магадана Сокол – певца и актера Владимира Семеновича Высоцкого; аэропорт Минеральных Вод – поэта Михаила Юрьевича Лермонтова; аэропорт Мурманска – императора Николая II.

Новое название аэропорта Нижневартовска связано с именем инженера-нефтяника Виктора Ивановича Муравленко; аэропорта Нижнекамска – Героя Социалистического труда Николая Васильевича Лемаева; аэропорта Нижнего Новгорода Стригино – летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова; аэропорта Нового Уренгоя – геолога Ивана Михайловича Губкина.

В названии аэропорта Новосибирска Толмачево будет включено имя военачальника и маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина; аэропорта Норильска – геолога и исследователя Арктики Николая Николаевича Урванцева; аэропорта Омска – генерала, ученого-инженера Дмитрия Михайловича Карбышева; аэропорта Пензы – литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского Елизово получил имя мореплавателя Витуса Беринга; аэропорт Самары Курумоч – ученого и конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королева; аэропорт Симферополя – художника и мецената Ивана Константиновича Айвазовского.

Аэропорт Сочи теперь будет называться именем летчика-космонавта СССР и дважды Героя Советского Союза Виталия Ивановича Севастьянова; аэропорт Сыктывкара – летчика Петра Истомина; аэропорт Ставрополя – полководца и основоположника отечественной военной теории Александра Васильевича Суворова; аэропорт Сургута – геолога-первопроходца, одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салманова.

Аэропорту Томска Богашево досталось имя авиаконструктора и создателя вертолетов "Ка" Николая Ильича Камова; аэропорту Тюмени Рощино – ученого, химика и разработчика Периодической системы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева; аэропорту Уфы – поэта, писателя и драматурга Мустая Карима; аэропорту Хабаровска – адмирала Геннадия Ивановича Невельского.

Аэропорт Чебоксар получил название в честь космонавта и дважды Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева, аэропорт Челябинска – физика, "отца" советской атомной бомбы Игоря Васильевича Курчатова; аэропорт Южно-Сахалинска – писателя Антона Павловича Чехова; аэропорт Якутска – писателя Платона Алексеевича Ойунского.