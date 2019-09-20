Свадьба в Узбекистане: что разрешено и запрещено

Сыграть свадьбу так, как о ней поется в известной песне Муслима Магомаева, чтобы "и неба было мало, и земли", в Узбекистане скоро станет невозможно. Власти республики разработали специальный устав, который позволит молодым сберечь время, деньги и нервные клетки.

По мнению парламентариев, в последние годы, несмотря на принимаемые меры, в проведении различных мероприятий в стране встречаются "такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа".

В связи с этим решено было ограничить количество гостей, автомобилей в кортежах и время проведения торжеств. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2020 года.

По мнению экспертов, утверждение такого документа — это попытка властей облагоразумить людей: молодые люди зачастую вынуждены многие годы работать и копить деньги, что вряд ли рационально. А сами свадьбы превращаются в настолько масштабные события, что теряется смысл их проведения.

Подробнее о правилах проведения свадебных торжеств в Узбекистане и, для сравнения, в Таджикистане — в инфографике Sputnik Узбекистан.