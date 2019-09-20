17:03 20 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Инфографика

Свадьба в Узбекистане: что разрешено и запрещено

Получить короткую ссылку
64 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Правила поведения свадеб в Узбекистане и в Таджикистане
Sputnik

Сыграть свадьбу так, как о ней поется в известной песне Муслима Магомаева, чтобы "и неба было мало, и земли", в Узбекистане скоро станет невозможно. Власти республики разработали специальный устав, который позволит молодым сберечь время, деньги и нервные клетки.

По мнению парламентариев, в последние годы, несмотря на принимаемые меры, в проведении различных мероприятий в стране встречаются "такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа".

Ведущий мероприятий Андрей Новиков
Из личного архива Андрея Новикова, фото: Сергей Зинченко
Эксперт: в ЦА любят праздновать на последние деньги
В связи с этим решено было ограничить количество гостей, автомобилей в кортежах и время проведения торжеств. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2020 года.

По мнению экспертов, утверждение такого документа — это попытка властей облагоразумить людей: молодые люди зачастую вынуждены многие годы работать и копить деньги, что вряд ли рационально. А сами свадьбы превращаются в настолько масштабные события, что теряется смысл их проведения.

Подробнее о правилах проведения свадебных торжеств в Узбекистане и, для сравнения, в Таджикистане — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
деньги, гости, Таджикистан, Узбекистан, свадьба



Еще инфографика

  • Льготная ипотека для молодежи
    Последнее обновление: 20:17 19.09.2019
    20:17 19.09.2019

    Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

    В Узбекистане утвердили программу по льготному кредитованию молодых семей. Наиболее активные граждане смогут рассчитывать на финансовую поддержку при покупке жилья.

    175
  • Торгово-экономическая миссия Казахстана в Узбекистане
    Последнее обновление: 16:41 16.09.2019
    16:41 16.09.2019

    Казахстан и Узбекистан — торговля в цифрах

    Ташкент посетила торгово-экономическая миссия Казахстана, в состав которой вошли представители более 20 казахстанских компаний.

    315
  • Последнее обновление: 16:30 13.09.2019
    16:30 13.09.2019

    Сколько стоит учеба в вузах Узбекистана

    Минвуз обнародовал новые цены контрактов на обучение в вузах республики. Самым дорогим направлением подготовки в гуманитарной сфере стала "Мировая политика".

    365
  • Как обезопасить ребенка по дороге в школу
    Последнее обновление: 14:03 11.09.2019
    14:03 11.09.2019

    Дети и дорога: как обеспечить безопасность

    Летние каникулы позади, и теперь дети чаще будут появляться на дорогах. Обезопасить их от несчастных случаев — прямая обязанность родителей.

    116

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый мототур по трассам Европы
7500 км в пути, или Как прошел первый узбекский мототур по Европе
Центр-2019: запуск Искандера-М прошел успешно
Запуск ракеты "Искандер-М" на полигоне в Казахстане – впечатляющее видео
Льготная ипотека для молодежи
Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054