Свадьба в Узбекистане: что разрешено и запрещено

По мнению парламентариев, в последние годы, несмотря на принимаемые меры, в проведении различных мероприятий в стране встречаются "такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа".
По мнению экспертов, утверждение такого документа — это попытка властей облагоразумить людей: молодые люди зачастую вынуждены многие годы работать и копить деньги, что вряд ли рационально. А сами свадьбы превращаются в настолько масштабные события, что теряется смысл их проведения.
Подробнее о правилах проведения свадебных торжеств в Узбекистане и, для сравнения, в Таджикистане — в инфографике Sputnik Узбекистан.