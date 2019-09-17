Эксперт оценил введение запрета на пышные свадьбы в Узбекистане

Специалист по исламскому праву, профессор ВШЭ Леонид Сюкияйнен прокомментировал решительный шаг парламента Узбекистана, утвердившего порядок проведения свадеб и других семейных мероприятий и обрядов в республике.

Советы Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана приняли положение о порядке проведения свадеб, семейных торжеств и поминальных обрядов. Парламентарии отметили, что в последние годы, несмотря на принимаемые меры, в проведении различных мероприятий в стране встречаются "такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа".

В частности, было ограничено количество гостей, автомобилей в кортежах и время проведения торжеств. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2020 года.

Специалист по исламскому праву, профессор ВШЭ Леонид Сюкияйнен отметил, что утверждение такого документа — это попытка властей облагоразумить людей.

"Часто молодые люди, чтобы вступить в брак, вынуждены многие годы работать, откладывать средства, что вряд ли рационально, — сказал он в эфире Sputnik Узбекистан. — Свадьбы превращаются в настолько масштабные события, что теряется смысл их проведения".

По словам Сюкияйнена, в ряде арабских стран уже давно устанавливают ограничения по брачному дару, который выплачивается при заключении брака, и это считается совершенно нормальным.

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