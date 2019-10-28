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Бизнес по-узбекски: открыть свое дело легко

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Sputnik Узбекистан

Из 190 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса республика уверенно движется наверх. Темпы роста значительны. Эксперты утверждают, что причина кроется в реализации планомерных реформ, направленных на развитие предпринимательства, снижение налогового бремени.

Узбекистан занял 69 строку в рейтинге Doing Business Всемирного банка, при этом поднялся сразу на семь позиций.

Мирзиёев предложил провести форум предпринимателей в Узбекистане
© Пресс-служба президента
Мирзиёев предложил провести бизнес-форум в Узбекистане

Из 190 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса республика уверенно движется наверх. Темпы роста значительны. Эксперты утверждают, что причина кроется в реализации планомерных реформ, направленных на развитие предпринимательства, снижение налогового бремени.

Как мы уже писали, в топ-3 списка вошли Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг. При этом Грузия расположилась на 7-м месте, Казахстан - на 25-м, а Россия на 28-м. 

Отмечается, что за последние три года Узбекистан поднялся в рейтинге Doing Business на 18 позиций.

Президент Шавкат Мирзиёев летом 2018-го подписал постановление об улучшении рейтинга Узбекистана в рейтинге Doing Business.

Уже к 2025 году Узбекистан планирует войти в топ-20 этого списка.

 

Теги:
Узбекистан, бизнес



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