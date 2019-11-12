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Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах

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Военное сотрудничество России и Узбекистана
Sputnik Узбекистан

Борьба с терроризмом предполагает, прежде всего, оснащение армии и других силовых структур новейшими оружием и военной техникой.

Узбекистан в области безопасности постоянно и конструктивно взаимодействует со странами ОДКБ, СНГ и ШОС.

Республика располагает реальными инструментами укрепления региональной безопасности – самой сильной в Центральной Азии армией (согласно рейтингу Global Firepower), оборонным бюджетом около $1,4 млрд и надежными союзниками.

В предстоящем десятилетии бюджетные расходы Узбекистана на переоснащение вооруженных сил могут превысить $7 млрд. Ташкент успешно реализует программу модернизации и переоснащения армии новейшим вооружением до 2020 года, отдавая предпочтение ударной авиации, средствам ПВО и бронетанковой технике российского производства.

Подготовка к полётам экипажей вертолётов на авиационной базе
© Sputnik / Виталий Тимкив
Контрольная закупка: какую военную технику РФ поставит в Узбекистан

Как мы уже сообщали, для войск ПВО Ташкент намерен приобрести радиолокационные станции, средства технического обслуживания модернизированных ЗРК "Печора-2М". В планах – модернизация РЛС П-37 до уровня 12А6 "Сопка-2". Узбекистан присоединился к Объединенной системе противовоздушной обороны СНГ. Недавние совместные военные учения на территории Таджикистана и тренировка объединенной системы ПВО СНГ в воздушном пространстве Узбекистана укрепляют ВТС. Кроме того, Ташкент и Москва договорились о взаимном использовании воздушного пространства.

Теги:
Россия, Узбекистан, Военная безопасность, военная техника



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