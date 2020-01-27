Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана

Партия большинства - УзЛиДеП - предложила на пост премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова. Законодательная палата Олий Мажлиса эту кандидатуру одобрила.
Затем парламентарии утвердили и внесенный Ариповым на рассмотрение список министров и глав комитетов. Места получили все, хотя голосование было неоднородным.
В итоге все руководители госкомитетов остались при своих должностях. Сократилось лишь число вице-спикеров — с пяти до четырех, а в министерствах сменились два руководителя: министром транспорта стал Эляр Ганиев, культурой теперь заведует Озорбек Назарбеков.
Как выглядит структура обновленного Кабинета министров, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.