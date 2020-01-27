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Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана

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Новый состав правительства Узбекистана
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Sputnik Узбекистан
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По итогам парламентских выборов, согласно законодательству, был заново сформирован Кабинет министров страны. Его состав изменился незначительно, однако новые лица в правительстве все же появились.

Партия большинства - УзЛиДеП - предложила на пост премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова. Законодательная палата Олий Мажлиса эту кандидатуру одобрила.

Затем парламентарии утвердили и внесенный Ариповым на рассмотрение список министров и глав комитетов. Места получили все, хотя голосование было неоднородным.

В итоге все руководители госкомитетов остались при своих должностях. Сократилось лишь число вице-спикеров — с пяти до четырех, а в министерствах сменились два руководителя: министром транспорта стал Эляр Ганиев, культурой теперь заведует Озорбек Назарбеков.

Как выглядит структура обновленного Кабинета министров, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Шухрат Садиков, Озодбек Назарбеков, Эляр Ганиев, Абдулла Арипов, Правительство Узбекистана, Узбекистан



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