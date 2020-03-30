21:33 30 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Инфографика

Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв

Получить короткую ссылку
124 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200330/13806399/Chem-budut-pitatsya-uzbekistantsy-v-karantin-prodovolstvennyy-rezerv.html

В период карантина Узбекистан обеспечен необходимыми товарами и продовольствием. Кроме того, торговые связи пока не прерваны, поэтому голодать гражданам точно не придется.

По данных таможенного комитета республики, на складах имеется достаточный запас продуктов питания, который уже поставляется на внутренний рынок. В связи с этим перебоев с наличием продовольствия ожидать не придется.

В хокимияте Ташкента также успокоили горожан, заявив, что продовольственная безопасность столицы под контролем и никаких рисков для населения нет.

Рынок Эски жува в Ташкенте
Sputnik
Хокимият: в Ташкенте не будет дефицита продовольствия
В период карантина введены жесткие ограничения на работу магазинов, кафе и ресторанов, а также других общественных мест. В городах продолжают работать только фермерские базары, продуктовые магазины и аптеки.

Какими запасами продовольствия только на пограничных складах располагает Узбекистан на конец марта - смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.




Еще инфографика

  • Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
    Последнее обновление: 14:07 26.03.2020
    14:07 26.03.2020

    Что будет с налогами и кредитами в карантин

    В условиях распространения коронавируса в мире существуют значительные риски для экономики и социальной сферы. Чтобы минимизировать возможные потери и убытки, президент принял программу поддержки предпринимателей, а также граждан, вынужденных уйти на карантин.

    3805
  • Стратегия развития транспортной системы Ташкента
    Последнее обновление: 12:29 23.03.2020
    12:29 23.03.2020

    Транспортная революция в Ташкенте

    В столице Узбекистана в 2020 году планируются глобальные пробразования в транспортно-дорожной инфраструктуре.

    5381
  • Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
    Последнее обновление: 16:37 20.03.2020
    16:37 20.03.2020

    Какие турниры отменил COVID-19

    Из-за международной эпидемии нового типа коронавируса закрыты границы большинства стран, отменены несколько крупнейших мероприятий, а другие до сих пор под вопросом.

    406
  • Карантин в Узбекистане
    Последнее обновление: 17:49 17.03.2020
    17:49 17.03.2020

    Карантин в Узбекистане: что надо знать

    Узбекистан, как и большинство стран мира, переходит на карантинный режим в связи с распространением COVID-19. Республика временно закрывает международное сообщение, а также отменяет все массовые мероприятия.

    12470

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Узбекистан сражается с COVID-19: фоторепортаж из карантинной зоны
Как российские военные помогают Италии в борьбе с коронавирусом — видео
Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться