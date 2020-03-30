Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв

В период карантина Узбекистан обеспечен необходимыми товарами и продовольствием. Кроме того, торговые связи пока не прерваны, поэтому голодать гражданам точно не придется.

По данных таможенного комитета республики, на складах имеется достаточный запас продуктов питания, который уже поставляется на внутренний рынок. В связи с этим перебоев с наличием продовольствия ожидать не придется.

В хокимияте Ташкента также успокоили горожан, заявив, что продовольственная безопасность столицы под контролем и никаких рисков для населения нет.

В период карантина введены жесткие ограничения на работу магазинов, кафе и ресторанов, а также других общественных мест. В городах продолжают работать только фермерские базары, продуктовые магазины и аптеки.

Какими запасами продовольствия только на пограничных складах располагает Узбекистан на конец марта - смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.