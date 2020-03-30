Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв

По данных таможенного комитета республики, на складах имеется достаточный запас продуктов питания, который уже поставляется на внутренний рынок. В связи с этим перебоев с наличием продовольствия ожидать не придется.
В хокимияте Ташкента также успокоили горожан, заявив, что продовольственная безопасность столицы под контролем и никаких рисков для населения нет.
Какими запасами продовольствия только на пограничных складах располагает Узбекистан на конец марта - смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.