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ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса

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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (52)
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Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200522/14188580/EAES-i-VTO-chto-priobretet-i-poteryaet-Uzbekistan--itogi-oprosa.html

Центр экономических исследований и реформ Узбекистана провел опрос на тему возможной интеграции республики в Евразийский экономический союз и Всемирную торговую организацию. Большинство респондентов поддерживают оба проекта, но ожидания от них разные.

Порядка 74% узбекистанцев из опрошенных ЦЭИР за вступление страны в ЕАЭС. Больше всего люди надеются на улучшение качества товаров и услуг в связи с новыми условиями торговли внутри экономической зоны. При этом выгоды для рынка труда, в том числе для мигрантов, оценил лишь каждый десятый. В то же время 16% опрошенных против такой интеграции. Главные опасения связаны с замещением импортной продукции из третьих стран товарами членов ЕАЭС, а также с возможным сокращением собственного производства.

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян
© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономист объяснила отношение узбекистанцев к интеграции с ЕАЭС
Что касается ВТО, то интеграцию поддерживает 78% участников опроса, в основном это молодые люди. Категорически против высказались 8%, причем, две трети из них — это граждане старше 40 лет. Среди весомых доводов в пользу интеграции респонденты назвали повышение качества продукции и снижение цен на многие товары. При этом узбекистанцы опасаются, что вступление страны в ВТО приведет к зависимости значительной части предприятий и компаний от иностранцев.

Подробнее о результатах опроса и мнениях граждан смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

 

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (52)
Теги:
опрос, интеграция, Всемирная торговая организация, ЕАЭС, Узбекистан



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Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса



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