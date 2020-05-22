ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса

Центр экономических исследований и реформ Узбекистана провел опрос на тему возможной интеграции республики в Евразийский экономический союз и Всемирную торговую организацию. Большинство респондентов поддерживают оба проекта, но ожидания от них разные.

Порядка 74% узбекистанцев из опрошенных ЦЭИР за вступление страны в ЕАЭС. Больше всего люди надеются на улучшение качества товаров и услуг в связи с новыми условиями торговли внутри экономической зоны. При этом выгоды для рынка труда, в том числе для мигрантов, оценил лишь каждый десятый. В то же время 16% опрошенных против такой интеграции. Главные опасения связаны с замещением импортной продукции из третьих стран товарами членов ЕАЭС, а также с возможным сокращением собственного производства.

Что касается ВТО, то интеграцию поддерживает 78% участников опроса, в основном это молодые люди. Категорически против высказались 8%, причем, две трети из них — это граждане старше 40 лет. Среди весомых доводов в пользу интеграции респонденты назвали повышение качества продукции и снижение цен на многие товары. При этом узбекистанцы опасаются, что вступление страны в ВТО приведет к зависимости значительной части предприятий и компаний от иностранцев.

Подробнее о результатах опроса и мнениях граждан смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.