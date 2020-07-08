От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"

Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" принял решение пропустить следующий сезон в Высшей хоккейной лиге, поэтому члены команды на один год перебрались в другие клубы.

Подопечные Евгения Попихина без работы на будущий сезон не останутся: показавшие достойный результат в дебютном для команды первенстве, игроки ташкентского клуба разъехались по разным городам России, стран СНГ и даже Скандинавии.

Больше всего бывших представителей "крылатых" в тольяттинской "Ладе" (пять игроков). По двое уехали в Ханты-Мансийск, Пермь, Тамбов и Новосибирск.

Защитник Роман Таталин будет играть в Минске, а капитан "Хумо" Александр Щербина отправится на сезон в Караганду. Дальше всех от Ташкента занесло форварда Михаила Анисина, который в новом сезоне будет выступать за хоккейный клуб "Гутс" из Швеции.

Впрочем, руководство "Хумо" не исключает, что через год команда снова вернется в строй и, возможно, многие из игроков вновь примерят свитеры с птицей на груди.

Полный список трансферов смотрите в нашей инфографике.