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От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"

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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (31)
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Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200708/14498255/Ot-Samary-do-Karagandy-gde-provedut-sezon-igroki-Khumo.html

Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" принял решение пропустить следующий сезон в Высшей хоккейной лиге, поэтому члены команды на один год перебрались в другие клубы.

Подопечные Евгения Попихина без работы на будущий сезон не останутся: показавшие достойный результат в дебютном для команды первенстве, игроки ташкентского клуба разъехались по разным городам России, стран СНГ и даже Скандинавии.

Больше всего бывших представителей "крылатых" в тольяттинской "Ладе" (пять игроков). По двое уехали в Ханты-Мансийск, Пермь, Тамбов и Новосибирск.

Хоккеисты Хумо благодарят зрителей
Пресс-служба ХК "Хумо"
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Защитник Роман Таталин будет играть в Минске, а капитан "Хумо" Александр Щербина отправится на сезон в Караганду. Дальше всех от Ташкента занесло форварда Михаила Анисина, который в новом сезоне будет выступать за хоккейный клуб "Гутс" из Швеции.

Впрочем, руководство "Хумо" не исключает, что через год команда снова вернется в строй и, возможно, многие из игроков вновь примерят свитеры с птицей на груди.

Полный список трансферов смотрите в нашей инфографике.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (31)
Теги:
спорт, Хоккейный клуб "Хумо", хоккей



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