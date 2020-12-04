Как в странах Балтии притесняют российских журналистов и СМИ

В Латвии очередной скандал, связанный с репрессиями в отношении авторов, сотрудничавших с российскими СМИ. На этот раз семерых латвийцев обвиняют в нарушении режима антироссийских санкций из-за сотрудничества с МИА "Россия сегодня". Ранее неоднократно подчеркивалось, что введенные Евросоюзом и властями Латвии персональные санкции в отношении руководителя агентства Дмитрия Киселева, не должны и не могут распространяться на других журналистов и медиахолдинг в целом.
Между тем, у всех подозреваемых прошли обыски, Их отпустили под подписку о невыезде и неразглашении.
Дмитрий Киселев уже призвал власти Латвии прекратить нападки на представителей прессы.
Подробнее о фактах притеснения российских СМИ в странах Балтии смотрите в инфографике Sputnik.