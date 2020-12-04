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Как в странах Балтии притесняют российских журналистов и СМИ

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Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в Балтии
© Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201204/15539170.html

Российские журналисты и целые издания и телеканалы регулярно находятся под давлением официальных властей трех балтийских республик. Хроника фактов притеснения свободы слова в нашей инфографике.

 

В Латвии очередной скандал, связанный с репрессиями в отношении авторов, сотрудничавших с российскими СМИ. На этот раз семерых латвийцев обвиняют в нарушении режима антироссийских санкций из-за сотрудничества с МИА "Россия сегодня". Ранее неоднократно подчеркивалось, что введенные Евросоюзом и властями Латвии персональные санкции в отношении руководителя агентства Дмитрия Киселева, не должны и не могут распространяться на других журналистов и медиахолдинг в целом.

Между тем, у всех подозреваемых прошли обыски, Их отпустили под подписку о невыезде и неразглашении.

Дмитрий Киселев уже призвал власти Латвии прекратить нападки на представителей прессы.

Генеральный директор МИА Россия Сегодня Дмитрий Киселев
© Sputnik / Владимир Трефилов
Дмитрий Киселев призвал Латвию прекратить преследование журналистов
Это далеко не первый случай жесткого давления на СМИ в странах Балтии. В разные годы под прессингом оказывались как отдельные журналисты, которых не пускали в страну или не давали им аккредитацию, так и целые издания и телеканалы — "Россия-1", НТВ, ТВЦ, "Звезда". Больше всего от репрессивных действий пострадали журналисты Sputnik. К примеру, ровно год назад коллектив Sputnik Эстония был вынужден прекратить работу, иначе их ждало тюремное заключение.

Подробнее о фактах притеснения российских СМИ в странах Балтии смотрите в инфографике Sputnik.

 

Теги:
Эстония, Литва, Латвия, свобода слова, СМИ, Дмитрий Киселев, МИА "Россия Сегодня", Россия



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