Как в странах Балтии притесняют российских журналистов и СМИ

В Латвии очередной скандал, связанный с репрессиями в отношении авторов, сотрудничавших с российскими СМИ. На этот раз семерых латвийцев обвиняют в нарушении режима антироссийских санкций из-за сотрудничества с МИА "Россия сегодня". Ранее неоднократно подчеркивалось, что введенные Евросоюзом и властями Латвии персональные санкции в отношении руководителя агентства Дмитрия Киселева, не должны и не могут распространяться на других журналистов и медиахолдинг в целом.

Между тем, у всех подозреваемых прошли обыски, Их отпустили под подписку о невыезде и неразглашении.

Дмитрий Киселев уже призвал власти Латвии прекратить нападки на представителей прессы.

Это далеко не первый случай жесткого давления на СМИ в странах Балтии. В разные годы под прессингом оказывались как отдельные журналисты, которых не пускали в страну или не давали им аккредитацию, так и целые издания и телеканалы — "Россия-1", НТВ, ТВЦ, "Звезда". Больше всего от репрессивных действий пострадали журналисты Sputnik. К примеру, ровно год назад коллектив Sputnik Эстония был вынужден прекратить работу, иначе их ждало тюремное заключение.

Подробнее о фактах притеснения российских СМИ в странах Балтии смотрите в инфографике Sputnik.