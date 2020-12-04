В случае обвинительного вердикта суда их ожидает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Латвии заведены уголовные дела на авторов российских порталов Sputnik Латвия и Baltnews, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Служба госбезопасности провела обыски и задержала семь человек по обвинению в нарушении санкционного режима ЕС. Все задержанные - внештатные авторы порталов Sputnik и Baltnews, входящих в МИА "Россия сегодня". Сейчас юристы агентства работают над разрешением сложившейся ситуации.

"Авторам и корреспондентам предъявлены обвинения по статье 84 уголовного закона - нарушение режима санкций Евросоюза", - говорится в информации.

В случае обвинительного вердикта суда их ожидает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Как отметили в посольстве Латвии, в этот раз спецслужбы задействовали полный набор репрессивных мер, включая задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения.

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Задержанные подозреваются в нарушении санкционного режима ЕС, потому что они сотрудничали с МИА "Россия сегодня", против гендиректора которого Дмитрия Киселева введены персональные санкции ЕС. Латвия толкует эту норму расширительно, распространяя ее и на агентство, но в России уже объясняли абсурдность такой трактовки.