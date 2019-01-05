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Кубок Азии 2019
В Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля пройдет Кубок Азии – 2019

В Арабских Эмиратах 5 января стартует Кубок Азии – 2019

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Кубок Азии 2019
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Матчи пройдут в четырех городах: Абу-Даби, Дубае, Аль-Айне и Шардже.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В Объединенных Арабских Эмиратах сегодня, 5 января, стартует Кубок Азии – 2019. В турнире впервые примут участие 24 команды, среди них — сборная Узбекистана, которая прибыла в ОАЭ 2 января и активно готовится к играм. 

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
© Ассоциация футбола Узбекистана
Эктор Купер наказывает игроков сборной Узбекистана за промахи по воротам
Матчи примут четыре города: Дубай, Абу-Даби, Аль-Айн и Шардж. Первыми на поле выйдут сборные ОАЭ и Бахрейна, встреча пройдет на стадионе "Зайд Спортс Сити" в Абу-Даби. Игра начнется в 21:00 по ташкентскому времени, напомнили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.

Первый матч в рамках турнира с участием сборной республики состоится 9 января, ей предстоит помериться силами с командой Омана. Затем пройдут встречи со сборными Туркменистана (13 января) и Японии (17 января).

Расписание матчей Кубка Азии-2019 >>>

Ранее бывший футболист сборной Узбекистана, победитель Азиатских игр 1994 года, главный тренер юношеской сборной Азамат Абдураимов сделал свой прогноз относительно выступления команды на Кубке Азии. Он отметил, что важно показать хороший результат, но главное — успешно пройти отборочный раунд чемпионата мира.

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Теги:
ОАЭ, футбол



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