В Арабских Эмиратах 5 января стартует Кубок Азии – 2019

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В Объединенных Арабских Эмиратах сегодня, 5 января, стартует Кубок Азии – 2019. В турнире впервые примут участие 24 команды, среди них — сборная Узбекистана, которая прибыла в ОАЭ 2 января и активно готовится к играм.
Первый матч в рамках турнира с участием сборной республики состоится 9 января, ей предстоит помериться силами с командой Омана. Затем пройдут встречи со сборными Туркменистана (13 января) и Японии (17 января).
Расписание матчей Кубка Азии-2019 >>>
Ранее бывший футболист сборной Узбекистана, победитель Азиатских игр 1994 года, главный тренер юношеской сборной Азамат Абдураимов сделал свой прогноз относительно выступления команды на Кубке Азии. Он отметил, что важно показать хороший результат, но главное — успешно пройти отборочный раунд чемпионата мира.