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Кубок Азии 2019
Марат Бикмаев

Марат Бикмаев: думаем только о поединке с Оманом

© ЎФА
Кубок Азии 2019
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Матч между сборными Узбекистана и Омана в рамках Кубка Азии – 2019 состоится 9 января.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Нападающий национальной сборной Узбекистана Марат Бикмаев поделился ожиданиями относительно выступления команды на Кубке Азии – 2019 в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, футболисты готовятся в обычном режиме — во всю силу, без поблажек. Все мысли только о предстоящем матче с Оманом. 

Знакомимся с соперниками Узбекистана на Кубке Азии: сборная Омана >>>

"Что касается бомбардирской гонки на предстоящем турнире, то, безусловно, каждому нападающему захочется возглавить этот список. Я тоже буду к этому стремиться и приложу все усилия. Но для меня важнее результат команды в целом. Если наша сборная будет успешно выступать, титул бомбардира для меня уже будет не так важен, — рассказал спортсмен пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана. — По поводу состава: кто выйдет на поле — решает тренер, а наше дело — выкладываться на поле за родину на все 100%. Если мы будет это делать, то результат не заставит себя ждать".

Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019 >>>

Кубок Азии по футболу проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля, в турнире впервые примут участие 24 команды. Соперниками узбекистанцев на групповом этапе станут команды из Омана, Туркменистана и Японии.

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Теги:
Марат Бикмаев, футбол, ОАЭ



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