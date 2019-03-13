ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. В МВД России назвали самые популярные миграционные услуги среди иностранцев, передает РИА Новости.

По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майора полиции Валентины Казаковой, иностранным гражданам чаще всего необходимо встать на миграционный учет, оформить трудовой патент, получить разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Также приезжие обращаются в миграционные центры для выдачи удостоверения участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.

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Всего, по словам Казаковой, гражданство РФ в прошлом году приобрело около 270 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кроме того, за 2018 год в сфере миграции было оказано порядка 70 миллионов госуслуг.