Во Владимире задержана группировка, причастная к избиению мигрантов

По словам представителей ФСБ, были совершены нападения на мигрантов с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. ФСБ России задержала во Владимире шесть активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории РФ, сообщается на официальном сайте.

"Лидерами и членами группировки проводилась пропаганда националистической идеологии, на регулярной основе осуществлялась вербовка и психологическая подготовка членов группировки, направленная на разжигание межрасовой розни", - говорится в сообщении.

По словам представителей ФСБ, были совершены нападения на мигрантов с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани.

"Учи русский язык": учительница из Новосибирска оскорбила узбекскую маму >>

На данный момент по местам проживания задержанных уже проведены обыски.

Были изъяты травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатная атрибутика, средства коммуникации и магнитные носители информации, содержащие документальное подтверждение участия указанных лиц в общеуголовных преступлениях.

Напомним, не так давно в Москве неизвестные люди с оружием и в масках ворвались в общежитие для мигрантов и ограбили его. Ограбление произошло утром 26 апреля в общежитии для трудовых мигрантов "Памир-Альянс" на Павелецкой набережной в Москве.

Труд и закон: как мигранту защитить свои права и не попасть под суд в РФ >>

Через час на место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа. Они освободили мигрантов. Когда те вернулись на свои места, оказалось, что у многих пропали личные вещи и деньги — их ограбили. Дверцы тумбочек и шкафов были выломаны, постельное белье разбросано.