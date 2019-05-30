Более 2 млн граждан Узбекистана каждый год приезжают работать в РФ

Сергей Приходько рассказал о том, что правительство Москвы активно взаимодействует с хокимиятом Ташкента по вопросам внедрения в столице разнообразных

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. В преддверии визита премьера Дмитрия Медведева в Узбекистан, первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько рассказал РИА Новости о проектах сотрудничества с Узбекистаном, о планах и правах мигрантов.

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По его словам, ежегодно в Россию въезжают около 2,5 миллиона граждан Узбекистана, большинство для трудоустройства, но многие прибегают к услугам фирм-посредников, чья деятельность иногда непрозрачна, так что госорганам двух стран не всегда удается обеспечить защиту трудовых прав мигрантов.

"Порядок набора работников - от заявки работодателя, организации подготовки сотрудника до заключения трудового договора - закреплен соответствующим соглашением, что гарантирует работодателю требуемую квалификацию, а работнику - надлежащие условия труда и защиту трудовых прав", - сказал Приходько.

По его словам, гражданам Узбекистана не требуется приглашение на въезд, поэтому они имеют возможность самостоятельного поиска работы на территории России, либо могут воспользоваться системой организованного набора.

Для трудоустройства в субъекте Российской Федерации гражданину Узбекистана достаточно оформить в территориальном подразделении МВД России патент, который дает право осуществления трудовой деятельности у любого работодателя.

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Приходько также сообщил, что работа по открытию в Узбекистане филиала Московского инженерно-физического института, где планируется готовить кадры для работы на АЭС, идет по плану.

"Узбекистанской стороной уже выдана лицензия на осуществление филиалом образовательной деятельности. Осенью текущего года планируется принять на обучение первую группу студентов численностью около 100 человек", - рассказал Приходько.

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Также он заявил о том, что петербургская компания "Петромаруз" и российско-узбекское предприятие JNQ планируют построить завод по производству маслопласификаторов для шинного, резинового и каучукового производства в Узбекистане, а завершить реализацию проекта планируется в июне 2023 года.

"Правительство Москвы активно взаимодействует с хокимиятом Ташкента по вопросам внедрения в столице Узбекистана интеллектуальной транспортной системы, комплексного оснащения образовательных учреждений, цифровизации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также поставки городской коммунальной техники", - сообщил он.

Замглавы аппарата правительства отметил, что совместное предприятие "Щелково Агрохим-Узбекистан" реализует в Самаркандской области Узбекистана проект по строительству завода химических средств защиты растений.

Напомним, вчера вечером премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ташкент.

В столичном аэропорту его встретили премьер-министр республики Абдулла Арипов и хоким города Джахонгир Артыкходжаев.

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Основные мероприятия визита запланированы на 30 мая. Ожидается, что в четверг утром Дмитрий Медведев встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, после чего вылетит в Ургенч, где примет участие в первом заседании совместной комиссии на уровне премьеров. Такие заседания — новый формат двустороннего сотрудничества.

На переговорах планируется обсудить взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве.