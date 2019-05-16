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Проект АЭС

Узбекистан и Россия подписали "дорожную карту" по строительству АЭС

Пресс-служба Агентства "Узатом"
Экономика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (32)
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Документ определяет конкретные шаги второго этапа реализации проекта.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялось подписание "дорожной карты" по реализации в 2019-2020 годах основных мероприятий по строительству атомной электростанции в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

Подписи под документом поставили министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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По данным пресс-службы, "дорожная карта" определяет конкретные шаги второго этапа реализации проекта.

Так, в ней прописаны алгоритм подготовки исходных данных для разработки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), инструкции по созданию предварительного отчета по обоснованию безопасности. Кроме того, в документе оговорены этапы подготовки и согласования контрактов по реализации проекта.

Ранее Алексей Лихачев отметил, что для России атомный проект в Узбекистане останется наиболее приоритетным из всех зарубежных.

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Напомним, правительства Узбекистана и России в октябре 2018 года заключили соглашение, предусматривающее сотрудничество стран в области проектирования, строительства и эксплуатации на территории Узбекистана атомной электростанции. Проект предполагает строительство АЭС, состоящей из двух современных блоков мощностью по 1,2 ГВт.

Реализовать этот стратегический энергообъект планируется до 2028 года. Атомная станция не только позволит обеспечить Узбекистан бесперебойной электроэнергией, но и направить часть вырабатываемого электричества на экспорт.

Макет будущей АЭС можно увидеть в информационном центре по атомным технологиям, который накануне открылся в Ташкенте.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (32)
Теги:
Минэнерго, энергетика, Экономика, Россия, Узбекистан, Росатом, АЭС



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