Стало известно количество узбекистанцев, получивших гражданство РФ

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Гражданство РФ в 2018 году получили 268,1 тысячи иностранцев, в том числе 10,8% граждан Узбекистана, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ, сообщает РИА Новости.

Известно, что среди них подавляющее большинство (95,3%) - граждане стран СНГ, граждане ЕС составляют лишь 0,3%.

В докладе указывается, что в 2018 году к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поступило 652 обращения по вопросам гражданства. При этом большинство обращений (92%) поступило от лиц, проживавших в странах ближнего зарубежья, главным образом от граждан Украины (27,5%), Узбекистана (10,8%), Армении (8,6%), Казахстана (6,7%) и Таджикистана (5,9%).

В 2019 году свыше двух тысяч человек стали гражданами Узбекистана >>

Как говорится в докладе, наибольшую долю составляют обращения от граждан, не имеющих действительных документов, удостоверяющих личность; не представивших сведения об их настоящем правовом положении; имеющих неснятую или непогашенную судимость; являющихся членами семей граждан РФ.

Напомним, вчера стало известно, что в 2019 году свыше двух тысяч человек стали гражданами Узбекистана. С начала текущего года более 16,8 тысячи человек получили прописку в Ташкенте, а 6 411 граждан – в Ташкентской области.