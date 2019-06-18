Как власти Узбекистана помогли 950 мигрантам вернуться домой

Ранее была была достигнута договоренность о содействии в возвращении 1,5 тысячи граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. С октября 2018 года Власти Узбекистана помогли 950 гражданам Узбекистана, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в России, вернуться на родину. Об этом министр занятости и трудовых отношений республики Шерзод Кудбиев сообщил РИА Новости.

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Ранее была была достигнута договоренность о содействии в возвращении 1,5 тысячи граждан Узбекистана, пребывающих в центрах временного содержания территориальных органов МВД России. Они оказались в сложном положении, потеряли документы или попросту не имеют средств, для того чтобы вернуться в республику.

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По словам Кудбиева, уже 950 из них были доставлены домой. Министр отметил, что сейчас из-за организационных и логистических вопросов возвращение мигрантов занимает больше времени.

"Из Москвы, Питера, где у нас есть представители, нам легко это сделать, но Россия очень большая, пока у нас просто сотрудников физически не хватает охватить все регионы", - сказал Кудбиев.

Отмечается, что узбекская сторона готова в полном объеме финансировать вывоз своих граждан со всех центров временного содержания из любой точки Российской Федерации. Минзанятости будет оплачивать мигрантам, утерявшим документы, процедуру подтверждения гражданства Узбекистана в посольстве и генконсульствах республики в РФ.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся 2,3 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России.

Ранее сообщалось, что частные агентства занятости Узбекистана подключатся к российской базе вакансий. Вопрос вовлечения узбекских рекрутинговых агентств в российскую систему поиска работы обсуждался на очередном заседании узбекско-российской межправкомиссии по развитию трудовой миграции.