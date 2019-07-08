В Москве более 200 нелегалов из Узбекистана незаконно поставили на учет

С апреля по май 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание на территории РФ, в Москве и Ленинском районе Московской области граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. ФСБ и Росгвардия раскрыли в Москве организованную группу, обвиняемую в фиктивной постановке на миграционные учет более 200 граждан Узбекистана. В этом обвиняют двух сотрудников миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерых соучастников, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий по нескольким адресам в московском регионе задержаны организатор группы и шестеро участников, среди которых двое федеральных государственных служащих одного из районных миграционных подразделений Подмосковья", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что четверо отправятся под стражу, в отношении остальных соучастников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С апреля по май 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание на территории РФ, а именно в Москве и Ленинском районе Московской области граждан Узбекистана.

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Обвиняемые подавали в отдел по вопросам миграции недостоверные документы, где впоследствии принималось решение о незаконной постановке на учет.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых были найдены паспорта иностранных граждан, миграционные карты, штампы и печати государственных и муниципальных органов власти, а также более 13 миллионов рублей.

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Напомним, в начале июля в Москве были задержаны двенадцать человек, которых подозревают в подделывании документов для постановки иностранцев на миграционный учет.

Известно, что в день злоумышленники зарабатывали около 150 тысяч рублей, а за год примерно 10 миллионов рублей.

Подозреваемые создавали интернет-сайты, где от лица сотрудников миграционного центра обрабатывали заявки от физических и юридических лиц на оформление регистрации на территории России.