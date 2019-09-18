Пора домой: в Минтруде посчитали число возвращенных мигрантов

С начала года из РФ удалось вернуть 1 733 гражданина, находившихся в Центрах временного содержания иностранных граждан территориальных органов МВД РФ, поскольку нарушили закон. Им были куплены билеты на родину, и они вернулись в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений в течение 2019 года вернуло на родину 1 733 узбекистанца, находившихся в Центрах временного содержания иностранных граждан территориальных органов МВД Российской Федерации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Об этом на сегодняшней сессии международного пресс-клуба, посвященной теме внешней трудовой миграции, сообщил заместитель руководителя агентства по внешней миграции Бахтиёр Турсунов.

"С начала года из РФ удалось вернуть 1 733 гражданина. Все они находились в Центрах временного содержания иностранных граждан территориальных органов МВД РФ поскольку нарушили закон. Мы купили им билеты на родину, и они вернулись в Узбекистан", - отметил чиновник.

Кроме этого, по словам Турсунова, были возвращены 30 узбекистанцев, которые оказались в затруднительном положении, без средств к существованию на территории РФ.

Также за 9 месяцев в республику из РФ, Японии, Южной Кореи, Казахстана, Турции и Азербайджана доставлено 150 тел умерших по разным причинам граждан.

И благодаря усилиям агентства внешней трудовой миграции узбекистанцам было возвращено 354 тысячи долларов невыплаченной заработной платы.