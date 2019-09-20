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Путин сократил трудовой стаж мигрантам для получения гражданства

© Sputnik / Михаил Климентьев
Миграция
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Для высококвалифицированных специалистов из других стран необходимый трудовой стаж для получения гражданства РФ теперь составит один год.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ "О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов получения гражданства РФ". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что трудовой стаж для получения гражданства высококвалифицированными специалистами из других стран сокращается с трех лет до одного года.

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Недавно мы сообщали, что власти Узбекистана ведут активную работу по введению миграционной амнистии для своих граждан в РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя Министерства занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов.

По его словам, по этому направлению работает отдельная рабочая комиссия при участии представителей российской стороны. Председатели этой комиссии - министры труда Узбекистана и России.

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По сообщению Мухитдинова, данный вопрос поднимается еще с ноября 2018 года. Однако пока коллеги с российской стороны не дают точного ответа. Данный проект все еще в стадии рассмотрения.

Миграционная амнистия предполагает, что все граждане Узбекистана, которые находятся в России незаконно, могут до определенного срока беспрепятственно выехать за пределы РФ, а затем вернуться обратно, не понеся за это административного наказания. Подобные инициативы уже несколько раз были реализованы в РФ для граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Теги:
миграционный режим, трудовая миграция, трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант, лица без гражданства, двойное гражданство, выдача гражданства, гражданство



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