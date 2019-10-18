Москва повышает стоимость патента для трудовых мигрантов

С 2020 года для работы в российской столице трудовым мигрантам ежемесячно придется платить по 5 350 рублей.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Стоимость патента для трудовых мигрантов может вырасти уже с нового года, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.

Патент, согласно предложению столичных чиновников, подорожает на 350 рублей — с нынешних пяти тысяч до 5 350 рублей. Последнее подорожание было более ощутимым - сразу на 500 рублей.

Стоимость разрешения на работу варьируется в зависимости от субъекта Российской Федерации. Так, максимальная стоимость патентов для трудовых мигрантов в России в 2018 году была установлена в дальневосточных и северных регионах, а средний ценник на этот документ составляет 3,9 тысячи рублей.

В Узбекистане в настоящее время принята целая программа по поддержке трудовых мигрантов. В частности, они могут поехать на заработки в Россию по оргнабору, еще на родине определившись со своим работодателем. Кроме того, мигрантам будут предоставлять льготные кредиты на покупку жилья в Узбекистане, прорабатываются преференции по страховке.

Между тем в России также взялись за совершенствование миграционной сферы: с одной стороны, президент упростит получение вида на жительства и гражданства для отдельных категорий иностранных специалистов, с другой - в РФ хотят страховать мигрантов от депортации.