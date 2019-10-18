Москва повышает стоимость патента для трудовых мигрантов

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Стоимость патента для трудовых мигрантов может вырасти уже с нового года, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.
Патент, согласно предложению столичных чиновников, подорожает на 350 рублей — с нынешних пяти тысяч до 5 350 рублей. Последнее подорожание было более ощутимым - сразу на 500 рублей.
Стоимость разрешения на работу варьируется в зависимости от субъекта Российской Федерации. Так, максимальная стоимость патентов для трудовых мигрантов в России в 2018 году была установлена в дальневосточных и северных регионах, а средний ценник на этот документ составляет 3,9 тысячи рублей.
Между тем в России также взялись за совершенствование миграционной сферы: с одной стороны, президент упростит получение вида на жительства и гражданства для отдельных категорий иностранных специалистов, с другой - в РФ хотят страховать мигрантов от депортации.