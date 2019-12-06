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Трудовые мигранты возвращаются домой

Стало известно, сколько узбекистанцев уехали на заработки в 2019 году

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20191206/12958308/Stalo-izvestno-skolko-uzbekistantsev-uekhali-na-zarabotki-v-2019-godu.html

В Министерстве труда также рассказали, какие направления стали самыми популярными среди узбекских мигрантов.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В этом году частными агентствами занятости были отправлены на работу за рубеж 2375 граждан Узбекистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на представителя Минтруда.

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Большинство из них были трудоустроены в России – 1262 человека (или 53%).

Популярными направлениями для трудовой миграции стали Турция (535 человек), Литва (342), Латвия (80), Польша (38), Болгария и ОАЭ (по 19 человек), Хорватия (16), Эстония (14) и другие страны.

Между тем частные агентства занятости зачастую обманывают узбекистанцев, которые к ним обращаются. В 2019-м как минимум 1424 граждан республики стали жертвами мошенников: деньги у них брали, а услуги не оказывали.

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Власти Узбекистана активно борются с мошенническими схемами. В частности, в Минтруде предложили поправки к закону "О частных агентствам занятости". Так, вскоре планируется ввести новую статью о нарушении закона о частных агентствах в Кодекс об административной ответственности — разрабатывается несколько финансовых механизмов и штрафов.

Центр занятости
© Sputnik / Валерий Мельников
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По новому законопроекту, если частное агентство не выполнило свои обязательства, то оно должно будет покрыть все расходы потерпевшей стороны.

Сегодня в Узбекистане функционирует около 90 частных агентств занятости, прошедших государственную регистрацию. Из них 58 имеет лицензию на трудоустройство граждан в зарубежных странах.

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По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами республики с населением около 33,5 миллиона человек находятся 2,3 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около одного миллиона человек) от всех мигрантов в России.

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Теги:
работа, Узбекистанцы, заработки, трудовая миграция, Россия, Узбекистан



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