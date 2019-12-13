Число мигрантов в Москве выросло до 1,6 млн человек

Согласно статистике, в 2019 году это в основном граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Белоруссии.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Количество иностранцев, проживающих в Москве, в 2019 году выросло до 1,6 миллиона человек, сообщил на заседании Общественной палаты Москвы начальник управления по вопросам миграции столичного главка МВД Дмитрий Сергиенко, пишет РИА Новости.

"В текущем году на 15,4% увеличилось присутствие иностранных граждан на территории города и составило более 1,6 миллиона (человек)", - говорится в сообщении.

По его словам, из них 1,4 миллиона человек (86%) - это выходцы из ближнего зарубежья, прибывшие в столицу в порядке, не требующем получения визы. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Белоруссии.

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"Если брать дальнее зарубежье, визовые страны, то самое большое присутствие – это Китай, далее - Германия, Турция, Вьетнам", - добавил Сергиенко.

Напомним, в этом году частными агентствами занятости были отправлены на работу за рубеж 2 375 граждан Узбекистана.

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Большинство из них трудоустроены в России – 1 262 человека (или 53%).

Популярными направлениями для трудовой миграции стали Турция (535 человек), Литва (342), Латвия (80), Польша (38), Болгария и ОАЭ (по 19 человек), Хорватия (16), Эстония (14) и другие страны.