Минтруда Узбекистана разъяснило ситуацию с депортацией мигрантов из РФ

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что около 800 узбекских граждан не могут покинуть центр временного содержания под Санкт-Петербургом якобы из-за отсутствия средств на их транспортировку. В ведомстве уточнили детали происходящего.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана опровергли информацию о проблемах с доставкой граждан, подлежащих депортации из РФ, на родину. Финансовых проблем с этой процедурой нет, заявили в ведомстве.

В официальном Telegram-канале министерства сообщается, что данные, опубликованные в статье BBC от 27 декабря этого года, не соответствуют реальному положению дел.

В частности в материале говорилось, что представитель санкт-петербургского офиса Агентства по внешней трудовой миграции сообщил трудящимся-мигрантам, что у них нет средств в государственном бюджете для их возвращения в Узбекистан.

Официальный Ташкент эту информацию опроверг, заметив, что определенная задержка в отправке граждан на родину вызвана исключительно административными особенностями, но финансовых преград этому нет.

"Во-первых, статья в BBC исказила, что до 800 человек были помещены в изолятор временного содержания для иностранных граждан в Санкт-Петербурге. Он рассчитан на 336 человек и не может вместить больше! По данным руководства центра, в декабре 2019 года было привлечено 320 граждан. Во-вторых, представитель Агентства по внешней трудовой миграции в Санкт-Петербурге не сказал или не мог сказать, что в государственном бюджете не было денег на репатриацию граждан, поскольку было достаточно средств из Фонда поддержки труда и защиты их прав за рубежом", — говорится в сообщении Минтруда республики.

В Агентстве пояснили, что процесс подачи документов, связанных с возвращением (депортацией) граждан, займет некоторое время, и, когда бумаги будут готовы, мигрантам выдадут проездные документы и необходимую материальную помощь для возвращения в Узбекистан.

По данным Минтруда Узбекистана, граждане, подлежащие депортации из России на родину, прибывают в республику группами практически ежедневно. Так, в ночь на 29 декабря из Северной столицы РФ были доставлены 12 граждан, еще несколько человек, чьи документы уже оформлены, вылетят в Узбекистан 30 декабря.

В министерстве уточнили, что с начала года за счет Фонда защиты прав и интересов граждан Узбекистана из РФ на родину были отправлены свыше 3 тысяч узбекистанцев.