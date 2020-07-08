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Здание Государственной Думы РФ

Госдума РФ поддержала проект о новом механизме распределения квот для мигрантов

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200708/14499915/Gosduma-RF-podderzhala-proekt-o-novom-mekhanizme-raspredeleniya-kvot-dlya-migrantov.html

Документ предусматривает возможность распределения квот с учетом миграционной обстановки в конкретном субъекте, а также наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранцу разрешения на временное проживание.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект, по которому правительство будет определять порядок распределения квот в регионах на проживание иностранцев и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект был внесен в Госдуму Кабмином страны.

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Документ предусматривает возможность распределения квот с учетом миграционной обстановки в конкретном субъекте, а также наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранцу разрешения на временное проживание.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время порядок распределения квоты в субъектах РФ не определен. 

Также в ней говорится, что проектом федерального закона предусмотрено вступление его в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования. Это обусловлено необходимостью принятия нормативных правовых актов в данной сфере.

Заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян ранее заявила, что катастрофического выезда мигрантов-уроженцев стран Центральной Азии из России на фоне пандемии не наблюдается. При этом она отметила, что сумма денежных переводов иностранных рабочих из РФ сокращается в среднем на 5-15 процентов.

Теги:
Госдума РФ, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты, Россия



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