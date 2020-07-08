Госдума РФ поддержала проект о новом механизме распределения квот для мигрантов

Документ предусматривает возможность распределения квот с учетом миграционной обстановки в конкретном субъекте, а также наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранцу разрешения на временное проживание.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект, по которому правительство будет определять порядок распределения квот в регионах на проживание иностранцев и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект был внесен в Госдуму Кабмином страны.

Документ предусматривает возможность распределения квот с учетом миграционной обстановки в конкретном субъекте, а также наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранцу разрешения на временное проживание.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время порядок распределения квоты в субъектах РФ не определен.

Также в ней говорится, что проектом федерального закона предусмотрено вступление его в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования. Это обусловлено необходимостью принятия нормативных правовых актов в данной сфере.

Заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян ранее заявила, что катастрофического выезда мигрантов-уроженцев стран Центральной Азии из России на фоне пандемии не наблюдается. При этом она отметила, что сумма денежных переводов иностранных рабочих из РФ сокращается в среднем на 5-15 процентов.