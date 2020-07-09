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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью ИД Комсомольская правда

Тревожная, но управляемая: Медведев оценил ситуацию с мигрантами в России

© Sputnik / Екатерина Штукина
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200709/14505497/Trevozhnaya-no-upravlyaemaya-Medvedev-otsenil-situatsiyu-s-migrantami-v-Rossii.html

По словам зампредседателя Совбеза РФ, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и некоторые другие структуры уделяют миграционной обстановке в стране значительное внимание.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Ситуация с мигрантами в России на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса управляемая, но она тревожит, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, сейчас ни одна развитая страна в мире не обходится без привлеченного труда, и это важно для экономики. Однако, отметил он, необходимо, чтобы этот труд был цивилизованным. Мигранты должны быть адаптированы, знать русский язык, иметь образовательную подготовку и не должны ночевать на улице, заявил Медведев.

"Это сложная задача, мы ею занимаемся по линии Совета безопасности. Пандемия, конечно, очень обострила ситуацию. Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь. В принципе, ситуация управляемая, но она тревожит", — сказал заместитель председателя Совбеза РФ в интервью ИД "Комсомольская правда".

Он отметил, что Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и некоторые другие структуры уделяют этому вопросу значительное внимание.

СИЗО
© Sputnik / Алексей Филиппов
МВД России заявило о резком снижении преступлений мигрантов
Говоря о совершаемых мигрантами преступлениях, зампредседателя Совбеза РФ заявил, что уровень преступности не отличается от прошлогоднего.

"Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но всплеска нет. Просто нужно держать ситуацию под контролем", — считает он.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили о резком снижении преступлений иностранных рабочих. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в мае они совершили на 10,9 процента меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Опасения, которые были высказаны рядом экспертов, не подтвердились, отметила она.

Теги:
Дмитрий Медведев, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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