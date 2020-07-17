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Преступность среди мигрантов в Московской области упала почти на 5%

Sputnik / Алексей Филиппов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200717/14560186/Prestupnost-sredi-migrantov-v-Moskovskoy-oblasti-upala-pochti-na-5.html

За шесть месяцев иностранные граждане совершили на территории региона 2 807 преступлений и 17 342 административных правонарушения.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Число совершенных мигрантами преступлений снизилось в Подмосковье за полгода на 4,7 процента, административных правонарушений — на 54,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью ИД Комсомольская правда
© Sputnik / Екатерина Штукина
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За шесть месяцев иностранные граждане совершили на территории региона 2 807 преступлений, что на 190 преступлений меньше, чем за тот же период 2019-го, а также 17 342 административных правонарушения, что на 14 365 правонарушений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число убийств сократилось на 61,3 процента, незаконного оборота наркотиков — на 18,7 процента, разбоев — на 17 процентов, грабежей — на 8,2 процента, краж — на 0,1 процента.

"В 2020 году снижение количества административных правонарушений среди мигрантов вызвано введением ограничительных мер, принятых в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также организацией работы правоохранительных органов. Кроме того, в Подмосковье организован контроль мест компактного проживания иностранных граждан", — отметил зампредседателя облправительства, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили о резком снижении преступлений иностранных рабочих. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в мае они совершили на 10,9 процента меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Опасения, которые были высказаны рядом экспертов, не подтвердились, отметила она.

Теги:
борьба с преступностью, преступность, Московская область, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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