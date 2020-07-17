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Строительные каски

Мигранты устроили забастовку на строительной площадке в Санкт-Петербурге - видео

© CC0 / pxhere.com
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200717/14570597/Migranty-ustroili-zabastovku-na-stroitelnoy-ploschadke-v-Sankt-Peterburge---video.html

Известно, что сейчас руководство компании, а также консул Узбекистана в Петербурге находятся на объекте.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Сотни строителей в строящемся "Лахта центре" в Санкт-Петербурге, большинство из которых трудовые мигранты, устроили забастовку, сообщает РИА Новости.

"Работники выдвинули требования о выплатах, которые выходят за рамки трудовых договоров. В настоящий момент компания не имеет задолженности по выплатам зарплат перед рабочими", — сказали в пресс-службе компании.

По словам ее представителя, сейчас руководство компании, а также консул Узбекистана в Петербурге находятся на объекте.

Они намерены разрешить ситуацию.

Напомним, 13 июля рабочие из Узбекистана устроили погром на стройке газоперерабатывающего завода в России из-за финансовых разногласий с работодателем.

Узбекистанцы устроили погром на стройплощадке завода в России - видео >>

По информации СМИ, участниками конфликта стали около 300 сотрудников подрядчика.

Теги:
строители, трудовые мигранты, иммигранты, Мигранты, мигрант, Россия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург



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