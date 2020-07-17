Мигранты устроили забастовку на строительной площадке в Санкт-Петербурге - видео

Известно, что сейчас руководство компании, а также консул Узбекистана в Петербурге находятся на объекте.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Сотни строителей в строящемся "Лахта центре" в Санкт-Петербурге, большинство из которых трудовые мигранты, устроили забастовку, сообщает РИА Новости.

"Работники выдвинули требования о выплатах, которые выходят за рамки трудовых договоров. В настоящий момент компания не имеет задолженности по выплатам зарплат перед рабочими", — сказали в пресс-службе компании.

По словам ее представителя, сейчас руководство компании, а также консул Узбекистана в Петербурге находятся на объекте.

Они намерены разрешить ситуацию.

Напомним, 13 июля рабочие из Узбекистана устроили погром на стройке газоперерабатывающего завода в России из-за финансовых разногласий с работодателем.

Узбекистанцы устроили погром на стройплощадке завода в России - видео >>

По информации СМИ, участниками конфликта стали около 300 сотрудников подрядчика.