Узбекистан готов к работе с РФ по созданию условий для трудовых мигрантов

В настоящий момент на заработках за пределами Узбекистана находятся около 2 миллионов человек (около 20% экономически активного населения), в том числе – порядка 1,5 миллионов в РФ.

ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Узбекистан готов к совместной работе с Россией в целях создания благоприятных условий труда для соотечественников на территории РФ, налажены хорошие контакты с российским МВД, заявил РИА Новости глава представительства агентства по вопросам внешней трудовой миграции республики в России Саиднумон Мансуров.

"Узбекистан готов к совместной работе для создания благоприятных условий труда, а главное, легального нахождения наших соотечественников на территории России", - сказал Мансуров.

Глава представительства сообщил, что вместе с российским МВД среди мигрантов из Узбекистана регулярно проводятся совместные мероприятия по разъяснению соблюдения законов РФ.

"Здесь важно отметить наши хорошие контакты с руководством главного управления по вопросам миграции МВД", - уточнил Мансуров.

Представитель агентства отметил, что в настоящий момент сформирована и ежедневного обновляется база трудовых вакансий в РФ, доступная трудовым мигрантам из Узбекистана. "Как результат, многие, кто потерял работу в период пандемии, после снятия ограничений уже нашли новые рабочие места", - считает представитель агентства.

Мансуров рассказал, что узбекская сторона в условиях карантинных ограничений предоставляет мигрантам, оставшимся без жилья, возможности проживания в хостелах, создана онлайн-платформа birgamiz.com для оперативного выделения финансовой помощи соотечественникам, они также могут получить медуслуги, в частности, возможность пройти тесты на COVID-19.

"Самое главное - почти все наши граждане понимают, что приехали в Россию работать и конфликты им ни к чему", - добавил он.

По официальным данным узбекской стороны, в настоящий момент на заработках за пределами Узбекистана, находятся около 2 миллионов человек (около 20% экономически активного населения), в том числе – порядка 1,5 миллионов в РФ.