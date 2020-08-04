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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Положение дел в миграционной сфере вызывает обеспокоенность — Медведев

© Sputnik / Екатерина Штукина
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200804/14699068/Polozhenie-del-v-migratsionnoy-sfere-vyzyvaet-obespokoennost--Medvedev.html

Многие мигранты из-за эпидемии COVID-19 оказались без средств к существованию, и данная ситуация может негативно сказаться на показателях преступности, заявил замглавы Совбеза РФ.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Положение дел в миграционной сфере вызывает серьезную обеспокоенность, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. 

"Серьезную обеспокоенность вызывает и положение дел в миграционной сфере... Многие мигранты оказались, как известно, в весьма сложной жизненной ситуации, ну просто без средств к существованию", — сказал Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса". Его цитирует РИА Новости.

Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы около 40 процентов — почти каждый второй мигрант — лишились работы. По его словам, это создает "весьма питательную среду для роста преступности потенциально в этой сфере".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью ИД Комсомольская правда
© Sputnik / Екатерина Штукина
Тревожная, но управляемая: Медведев оценил ситуацию с мигрантами в России
Также Медведев заявил, что в некоторых российских регионах существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан. Это создает трудности при депортации из РФ мигрантов, совершивших правонарушение, отметил он.

Кроме того, замглавы Совбеза РФ напомнил: по данным Министерства внутренних дел, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле были зафиксированы случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на территории России.

Руководителям этих регионов нужно принять дополнительные меры, отметил он.

Напомним, в конце июля в МВД РФ сообщили о возбуждении уголовных дел о массовых беспорядках и хулиганстве в отношении иностранных работников. По данным пресс-службы, в некоторых эпизодах правонарушители повреждали имущество предприятия, на котором трудились, похищали товарно-материальные ценности, наносили телесные повреждения сотрудникам. Как отметили в министерстве, анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работника с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств.

Теги:
Мигранты, трудовые мигранты, Россия, Дмитрий Медведев



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